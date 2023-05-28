الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أردوغان أم أغلو.. موعد نتيجة الانتخابات الرئاسة التركية 2023

أردوغان وأغلو
أردوغان وأغلو

انطلقت الأحد، الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية لعام 2023، حيث سيختار الأتراك ما بين الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة الأبرز كمال كليجدار أوغلو، وسط ترقب لموعد نتيجة انتخابات الرئاسة الحاسمة خلال الساعات المقبلة.

موعد نتيجة الانتخابات الرئاسة التركية 2023

وبحسب ما هو ما معلن من المتوقع أن تظهر نتيجة الانتخابات التركية 2023 غدا الاثنين، على أن تنشر النتيجة بشكل نهائي ورسمي يوم  الخميس المقبل الموافق 1 يونيو 2023، وذلك في الجريدة الرسمية التركية ووسائل الإعلام المختلفة.

موعد نتائج الانتخابات الرئاسة التركية 2023

من ناحيته، قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، اليوم الأحد، إن إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التركية  لن يتأخر كثيرا كما حصل في الجولة الأولى، مشيرًا إلى أن إقبال الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مرتفع للغاية.

وأوضح أن المواطنين يظهرون نفس الإقبال العالي في الجولة الثانية من التصويت كما في الجولة الأولى، سواء في الخارج أو داخل البلاد"، مشيرًا إلى أنه "حتى الآن تجرى انتخابات الرئاسة بين رجب أردوغان وكمال أغلو دون أي مشاكل أو حوادث".

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أردوغان: الشعب سيختار رئيسه وسأحترم قراره

آخر أخبار الانتخابات التركية 2023

وبدأ الناخبون الأتراك، صباح اليوم الأحد، التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية 2023، وسيختار الأتراك الرئيس الجديد الذي سيقود بلادهم لمدة 5 سنوات مقبلة.

وجرت الجولة الأولى للانتخابات قبل أسبوعين، وحصل رجب أردوغان على المركز الأول بعد حصوله على 49.51%، بينما جاء كمال كليجدار أوغلو في المركز الثاني بنسبة  44.8%.

وحصل المرشح الثالث سنان أوغان على 5.17%، ليخرج من السباق الرئاسي قبل أن يعلن عن دعمه للرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان في جولة الإعادة.

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آخر مستجدات انتخابات رئاسة تركيا 2023

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ تركيا التي تشهد فيها جولة ثانية لانتخاب رئيسها، بعد فشل المرشحين في الجولة الأولى في بلوغ النسبة المطلوبة (50% + 1) من أصوات الناخبين.

وخصصت وزارة الداخلية التركية حوالي 600 ألف شخص و73 مروحية، و8 طائرات، و61 طائرة مسيرة لضمان أمن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفقًا لما نقلته صحيفة "حريت" التركية.

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