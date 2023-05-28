الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

تحديث جديد فى واتساب يتيح إرسال رسائل للأشخاص دون الحصول على أرقام هواتفهم

واتساب
واتساب

أجرى التطبيق العالمي "واتساب" تحديثًا جديدًا يتيح للمستخدمين إرسال رسائل للأشخاص دون الحصول على أرقام هواتفهم. جاء ذلك بحسب موقع WABetaInfo المسئول عن متابعة التسريبات. 

وأضاف أن تطبيق "واتساب" يتيح خدمة تعديل الرسائل بعد إرسالها خلال 15 دقيقة، مشيرًا إلى أن التحديثات الجديدة تسمح لأول مرة بإخفاء المحادثات في مجلد سري، وسيتيح تحديث واتساب الجديد زيادة مستوى الخصوصية للمستخدمين، فبدلًا من استخدام أرقام الهواتف لتحديد جهات الاتصال، سيتمكن المستخدمون من اختيار اسم مستخدم سهل تذكره. 

وتابع أنه نظرًا لأن هذه الخاصية ما زالت قيد التحديث والتطوير، فمن السابق لأوانه فهم كيفية عمل أسماء المستخدمين على موقع المراسلة المملوك لشركة ميتا، فقد تسمح للمستخدمين بالتواصل مع الشركات بشكل خاص، وبالتالي حماية أرقام هواتفهم، أو ربما يكون استخدامها أكثر شمولًا، مما يسمح بالتواصل الخاص مع أي مستخدم.

في حين أن "واتساب"  لم يؤكد الأخبار بعد، فقد انتقل العديد من المستخدمين المتحمسين بالفعل إلى تويتر  للتعبير عن سعادتهم بهذه التسريبات، وتأتي الأخبار بعد وقت قصير من إطلاق "واتساب" زر تحرير الذي يسمح لك بتعديل الرسائل حتى 15 دقيقة بعد إرسالها.

وكشفت شركة ميتا، المالكة لتطبيق التراسل الفوري "واتساب"، عن إصدار تحديثات وتطويرات جديدة في تطبيق "واتساب"؛ من خلال إتاحة تعديل الرسائل المرسلة في غضون 15 دقيقة من وقت إرسالها.

وقال مارك زوكربيرج المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ميتا، عبر تغريدة له عبر تطبيق التواصل الاجتماعي فيس بوك: يمكنك الآن تعديل رسائلك على واتساب حتى 15 دقيقة بعد إرسالها.

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