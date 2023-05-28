الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 210 أطنان قمح محلي بشون التجار في المنوفية

القمح المضبوط
القمح المضبوط

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن ضبط 210 أطنان قمح محلي بشون تجميع الاقماح لعدد من التجّار بنواحي ميت الموز وميت مسعود بنطاق مركز شبين الكوم، لم يتم توريدها حتى الآن.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه سيتم توريد الكمية فورًا للمطاحن، مؤكدًا أن هناك لجان ميدانية من الزراعة والتموين تتابع دوريًا عملية توريد التجار للقمح في إطار إحكام السيطرة على عملية التوريد.

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى أنه قامت اليوم لجنة برئاسة مدير عام التجارة الداخلية وعدد من المفتشين بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات محافظ المنوفية بالمتابعة اليومية لتوريد التجار للقمح، وأسفرت اللجنة عن ضبط 150 طن قمح محلي بناحية ميت الموز، 60 طنًا آخرين بناحية ميت مسعود، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حرصًا على تحقيق الصالح العام.

وأكد محافظ المنوفية، أن المحافظة تسعى بكل أجهزتها لتحقيق المستهدف من توريد محصول القمح هذا العام، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول من الموردين والمزارعين وتخزينه بالصوامع والشون بنطاق المحافظة، طبقًا للمواصفات والضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين.

إتخاذ الإجراءات القانونية إجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات إحكام السيطرة ارة الداخلية أسفرت أخرى

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