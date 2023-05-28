تسجيل هزة أرضية ضعيفة قبالة سواحل البحر الأحمر

سجّلت الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية ضعيفة وقعت في الساعات الأولى من صباح الأحد في البحر الأحمر.

وحسب ما سجلته محطات الرصد التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة؛ فإن الهزة الأرضية كانت بقوة 1.16 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 9.77 كيلومتر.

ويُصنف معهد الفلك الهزات الأدنى من الثلاث درجات بأنها ضعيفة، كما أن النشاط الزلزالي في مصر أقل من المتوسط، ومعظم الهزات التي تحدث لا يشعر بها المواطنون، وفق تصريحات سابقة لرئيس المعهد الدكتور جاد القاضي.