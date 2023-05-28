الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تسجيل هزة أرضية ضعيفة قبالة سواحل البحر الأحمر

رسوم بيانية للزلزال
رسوم بيانية للزلزال ـ تعبيرية

سجّلت الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية ضعيفة وقعت في الساعات الأولى من صباح الأحد في البحر الأحمر.

وحسب ما سجلته محطات الرصد التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة؛ فإن الهزة الأرضية كانت بقوة 1.16 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 9.77 كيلومتر.

ويُصنف معهد الفلك الهزات الأدنى من الثلاث درجات بأنها ضعيفة، كما أن النشاط الزلزالي في مصر أقل من المتوسط، ومعظم الهزات التي تحدث لا يشعر بها المواطنون، وفق تصريحات سابقة لرئيس المعهد الدكتور جاد القاضي.

الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية السواحل المصرية البحر الاحمر معهد الفلك

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