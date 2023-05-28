"المصرية للاتصالات" تنفذ بيع 8.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 196.3 مليون جنيه

نفذت البورصة المصرية، اليوم الأحد، صفقة بيع عدد 8.5 مليون سهم بنسبة الـ 0.5% من إجمالي أسهم شركة المصرية للاتصالات، بقيمة إجمالية 196.3 مليون جنيه، في السوق الثانوي للبورصة المصرية، وذلك لاستكمال صفقة بيع 10% من حصة وزارة المالية في الشركة لصالح مستثمرين استراتيجيين.

وجرى بيع نحو 9.5% من إجمالي أسهم المصرية للاتصالات في البورصة لصالح مستثمرين استراتيجيين، بقيمة 3.7 مليار جنيه، فيما تم بيع باقي نسبة الـ 10% في السوق الثانوي بالبورصة لصغار المساهمين بسعر 23.11 جنيه للسهم الواحد.

وقالت البورصة المصرية، في إفصاح اليوم، إنه بالإشارة إلى مذكرة المعلومات بغرض بيع أسهم في السوق الثانوي بالبورصة المصرية المنشورة على شاشات البورصة، فقد تم بتاريخ اليوم الأحد تنفيذ بيع عدد 8،493،600 سهم بقيمة إجمالية 196،287،096 جنيه.

وأعلنت شركة سي آي كابيتال CICH.CA المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، إتمام عملية طرح ثانوي لأسهم الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 3.75 مليار جنيه، بإجمالي عدد 162.171.802 سهم، مما يمثل 9.5٪ من رأسمالها المصدر، حيث مثلت شركة سي آي كابيتال دور المستشار المالي ومدير الاكتتاب.

وتحدد سعر الطرح بقيمة 23.11 جنيه للسهم، وهو سعر السهم عند إغلاق التداول ليوم الخميس 11 مايو بقيمة سوقية 39.5 مليار جنيه للشركة المصرية للاتصالات.

وصرح عمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار sell-side بشركة سي آي كابيتال، بأن الشركة تفخر بإتمام صفقة مهمة ضمن برنامج طروحات الحكومة المصرية، خاصة أن هذا الطرح يؤكد جودة الأصول بمختلف القطاعات الجاذبة، مثل الشركة المصرية للاتصالات مما يتضح في حجم الطلب الذي حققه من العديد من المستثمرين، مضيفًا أن الطرح نجح في جذب العديد من المستثمرين من مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية والعديد من المستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية.

وسبق أن خاطبت الشركة المصرية للاتصالات، العاملين بالشركة بخطوات شراء أسهم للراغبين في حصة الدولة المعروضة للبيع بإجمالي عدد 8.5 مليون سهم تمثل نسبة 0.5% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة، وذلك ضمن صفقة بيع 10% من حصة الحكومة في المصرية للاتصالات، وحدد البيان خطوات شراء الأسهم للعاملين الراغبين من خلال شركتي التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، والأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

وباعت وزارة المالية، عدد 162.2 مليون سهم من الشركة المصرية للاتصالات بسعر 23.11 جنيه بقيمة إجمالية 3.7 مليار جنيه، لتصبح أول صفقة يتم تنفيذها في إطار برنامج الطروحات الحكومية.