الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جنوب إفريقيا تحقق فى اتهامات أمريكية بشحن أسلحة إلى روسيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قالت مؤسسة الرئاسة في جنوب إفريقيا، في بيان اليوم، إن الرئيس سيريل رامابوسا عيّن لجنة للتحقيق في مزاعم أمريكية بأن سفينة روسية حملت أسلحة من قاعدة بحرية قرب كيب تاون العام الماضي.

وقال سفير الولايات المتحدة في جنوب إفريقيا، روبن بريجيتي، يوم 11 مايو، إنه واثق من أن سفينة روسية رست في قاعدة بحرية في سيمونز تاون في كيب الغربية شهر ديسمبر نقلت على متنها أسلحة من جنوب إفريقيا. وهو زعم تنفيه جنوب إفريقيا منذ ذلك الوقت.

وتسببت المزاعم في خلاف دبلوماسي بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وروسيا، وجعلت موقف جنوب إفريقيا غير المنحاز في صراع أوكرانيا موضع تساؤل.

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وتقول جنوب إفريقيا إنها محايدة وامتنعت عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة بشأن الحرب.

وجاء في البيان: "قرر الرئيس فتح التحقيق بسبب خطورة المزاعم، واهتمام الناس، وأثر هذه المسألة على العلاقات الدولية لجنوب إفريقيا".

وستكون أمام اللجنة المشكلة من 3 أعضاء ستة أسابيع لإجراء التحقيق، وتشمل اختصاصاتها معرفة من الذي كان على علم بوصول سفينة الشحن، ومحتوى ما تم شحنه وتفريغه منها، و"إذا كان قد تم الامتثال للالتزامات الدستورية والقانونية أو غيرها من الالتزامات فيما يتعلق بوصول سفينة الشحن".

ومن المتوقع أن يتسلم الرئيس تقريرًا نهائيًا في غضون أسبوعين من انتهاء التحقيق.

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جنوب إفريقيا تستدعي السفير الأمريكي لديها بشأن مزاعم إرسال أسلحة لروسيا

جنوب أفريقيا أفريقيا رامابوسا روسية الولايات المتحدة

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