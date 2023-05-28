الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 494 ألف طن من الأقماح المحلية حتى الآن بالشرقية

القمح
القمح

أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٣٤٦٠ طنا و٩٢٩ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٤٩٤٥٢٠ طن و ١٦٥ كيلو قمح مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

وأشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2023 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة بنحو 175 جنيها لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر، و210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع.

وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

وفى سياق متصل، أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن مواقع تجميع وتخزين القمح لموسم ٢٠٢٣ بصوامع وشون المحافظة، مؤكدا أهمية محصول القمح الذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة.

وأوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الأقماح المحلية لموسم ٢٠٢٣ يتم توريدها إلى ٥٩ صومعة وهنجر وشون ومراكز تجميع مطورة حكومية تابعة للجهات التايه (البنك الزراعي المصري- شركة مطاحن جنوب القاهرة- شركة مطاحن شرق الدلتا- الشركة المصرية للصوامع والتخزين- شركة شمال القاهرة).

ويتواجد ٣٢ مركز تجميع بإجمالي سعة تخزينية ٣٩٤.٣٤٠ طن، و١٥ شونة بإجمالي سعة تخزينية ٢٦.٨٨٨، طن، و٨ صوامع بإجمالي سعة تخزينية ٣٩٢.٠٠٠ طن، و٣ مراكز تجميع (مضرب) بإجمالي سعة تخزينية ١٩.٥٧٢ طن، وهنجر بإجمالي سعة تخزينية ١٩٢٠ طنا.

أهم المحاصيل الاستراتيجية أستقبال الأقماح المحلية استقبال الاقماح الاستراتيجية البنك الزراعي المصري التجارة الداخلية والخارجية

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