الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية

لجنة اختيار القيادات
لجنة اختيار القيادات تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية

عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها  اجتماعاتها، لإجراء المقابلات مع المتقدمين للمناصب القيادية بالجامعة وهى التجديد لوظائف أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ، أمين الجامعة المساعد للشئون المالية ،  مدير عام مكتب رئيس الجامعة، مدير عام أمانة المجالس ، أمين كلية التجارة ، مدير عام الشئون الطبية ، مدير عام الدراسات العليا والبحوث ، أمين كلية الهندسة بشبرا.

 كما شمل التجديد أيضا وظائف كلا من مدير عام الشئون الإدارية، أمين كلية الزراعة، أمين كلية التربية، أمين كلية الآداب، أمين كلية الحقوق، ومدير عام شئون التعليم.

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة ، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التي تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة علي إتخاذ القرارات وحل المشكلات.
وأكد رئيس جامعة بنها أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية يتم من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.

يذكر أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها برئاسة الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة ، وعضوية الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة ، والدكتور أشرف شمس الدين وكيل كلية الحقوق ببنها.

كما ضمت اللجنة كل من الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة عضوا من الخارج ، والدكتور هيثم حمزة أستاذ تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة عضوا من الخارج ، والدكتور هانى محمود الأستاذ بكلية الطب البيطرى عضواً من الخارج.

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