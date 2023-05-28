شيماء الأشقر: الحوار الوطنى يناقش جهود الدولة لمواجهة الزيادة السكانية

أكدت شيماء الأشقر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الإعلام يجب أن يلعب دورًا كبيرًا في توصيل الرسائل المتعلقة بالتوعية بخطورة قضية الزيادة السكانية.

وأضافت الأشقر، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأحد، أن الحوار الوطني يناقش تضافر جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل التعامل مع هذه القضية، وإذا حدث هذا الأمر سيتم التواصل بشكل صحيح مع المواطنين لمنحهم التوعية.

ولفتت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن التنسيقية تقدمت بمقترحات وتوصيات في الحوار الوطني بخصوص هذه القضية، منها وجود محفزات للأسر وتدريس منهج خاص بالزيادة السكانية في الجامعات، كما تقدمت بقانون تكون فيه سن الزواج 21 سنة وليس 18 سنة، وستكون سنًا مناسبة جدًا، وذلك من أجل الحد من الزيادة السكانية.

وأوضحت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطني تطرق إلى استقلال المجلس القومي للسكان عن أي وزارة، بهدف العمل وفقًا لوتيرة معينة تتعلق بالسياسات والتوعية وغيرها من الأمور.