الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مسجل خطر يسرق القواطع الكهربائية من العقارات بالقاهرة

ضبط مسجل خطر
ضبط مسجل خطر

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط مسجل خطر يسرق القواطع الكهربائية "فيوز" من داخل العقارات.

وتبين بحوزته 13 قطعة من قواطع كهربائية نحاسية "فيوز"، بنسة حديدية " المُستخدمة فى نشاطه الإجرامي".

وبمواجهته، اعترف بمزاولته نشاط فردي تخصص في سرقة القواطع الكهربائية "فيوز" بأسلوبيّ "القطع - المغافلة"، وأقرّ بارتكابه 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

الإجراءات القانونية النيابة القواطع الكهربائية مسجل خطر ضبط

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