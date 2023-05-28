ضبط مسجل خطر يسرق القواطع الكهربائية من العقارات بالقاهرة

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط مسجل خطر يسرق القواطع الكهربائية "فيوز" من داخل العقارات.

وتبين بحوزته 13 قطعة من قواطع كهربائية نحاسية "فيوز"، بنسة حديدية " المُستخدمة فى نشاطه الإجرامي".

وبمواجهته، اعترف بمزاولته نشاط فردي تخصص في سرقة القواطع الكهربائية "فيوز" بأسلوبيّ "القطع - المغافلة"، وأقرّ بارتكابه 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.