حبس عاطل لحيازته 360 طربة حشيش بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 360 طربة لمخدر الحشيش وزنت 36 كيلو جرام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دوائر أقسام المدينة بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين والقي القبض عليه حال استقلاله سيارة ملاكي، وبتفتيشه عثر بحوزته على 360 طربة لمخدر الحشيش وزنت 36 كيلو جرام، مبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسيارة لسهولة التنقل، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.