سائق توك توك يروي تفاصيل إطلاق النار عليه لسرقته بالبدرشين

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال سائق توك توك تعرض لإطلاق نار ما أسفر عن إصابته بمنطقة المرازيق في البدرشين.

وقال سائق التوك توك إن أحد الأشخاص حاول الاستيلاء على التوك توك، وخلال مقاومته، أطلق عليه النار، ما أسفر عن إصابته بطلق خرطوش في الفخذ الأيمن.

ولجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، بطريق أسيوط الزراعي، لتحديد هوية مرتكب الجريمة، كما تم فحص عددا من المشتبه بهم، لضبط الجاني.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة شخص بطلق ناري، بمنطقة المرازيق في البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن سائق توك توك تعرض لمحاولة سرقة بالإكراه، بطريق أسيوط الزراعي، وخلال المقاومة، أصيب بطلق خرطوش، وتم نقل السائق لمستشفى البدرشين المركزي وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكب الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.