الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سائق توك توك يروي تفاصيل إطلاق النار عليه لسرقته بالبدرشين

إطلاق النار
إطلاق النار

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال سائق توك توك تعرض لإطلاق نار ما أسفر عن إصابته بمنطقة المرازيق في البدرشين.

وقال سائق التوك توك إن أحد الأشخاص حاول الاستيلاء على التوك توك، وخلال مقاومته، أطلق عليه النار، ما أسفر عن إصابته بطلق خرطوش في الفخذ الأيمن. 

ولجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، بطريق أسيوط الزراعي، لتحديد هوية مرتكب الجريمة، كما تم فحص عددا من المشتبه بهم، لضبط الجاني.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة شخص بطلق ناري، بمنطقة المرازيق في البدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن سائق توك توك تعرض لمحاولة سرقة بالإكراه، بطريق أسيوط الزراعي، وخلال المقاومة، أصيب بطلق خرطوش، وتم نقل السائق لمستشفى البدرشين المركزي وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكب الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

الأكثر قراءة

الكندوز البلدى بـ330 جنيهًا.. أسعار اللحوم الحمراء فى الأسواق

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيراميكا فى الدورى وموعد المباراة والقنوات الناقلة

84 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

"تموين أسيوط" تضبط 1000 طن قمح محلي خلال حملات تفتيشية

"الصحة" تعلن أماكن تطعيمات الحج.. وتوافر اللقاحات فى 160 مكتبًا بالجمهورية

سائق توك توك يروي تفاصيل إطلاق النار عليه لسرقته بالبدرشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى

اندلاع حريق داخل معسكر إسرائيلى قرب مستوطنة معاليه أدوميم