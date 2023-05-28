نفوق 44 رأس ماشية بحريق حظيرة في الوادي الجديد

سيطرت وحدات الحماية المدنية بالوادي الجديد على حريق شب بحظيرة مواشي بقرية الشيخ والي في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد.

وأدى الحريق لنفوق 44 رأس إنتاج حيواني شملت 4 رأس ماشية و40 رأسا من الماعز والأغنام، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق الذي تمت السيطره عليه قبل انتقاله للأماكن المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية بورود إخطار أمنى إلى مدير الوادي الجديد، من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في حظيرة ماشية وأغنام بقرية الشيخ والي بالداخلة ما أسفر عن نفوق 44 رأس ماشية وأغنام دون وقوع إصابات أو وفيات وتمت السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.