الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الحماية المدنية" تسيطر على حريقين في شقة وسطح عقار بأوسيم وإمبابة

الحماية المدنية
الحماية المدنية

اندلع حريق بشقة سكنية في منطقة أوسيم بالجيزة، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد اشتعال حريق بشقة سكنية في منطقة أوسيم، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

كما تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اندلع أعلى سطح عقار بشارع المنيرة في إمبابة دون إصابات وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

كان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بنشوب حريق بعقار بشارع المنيرة الرئيسي في إمبابة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة.

  وتبين أن الحريق اشتعل بمخلفات أعلى سطح عقار، وتم السيطرة عليه دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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