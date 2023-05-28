"ميديا هب" تحذر منتحلى الانتساب إليها من مروجى الإعلانات الوهمية

حذّرت شركة "ميديا هب" من بعض مَن يدّعون علاقتهم بالشركة ويروجون إعلانات وهمية للتلاعب بأحلام الشباب بالمشاركة في أعمال الشركة الفنية.

وأصدرت الشركة بيانًا صحفيًا قالت فيه: "تنويه هام.. حيث نما لعلم الشركة قيام بعض الأشخاص ممن لا تربطهم بالشركة أي صلة أو علاقة من قريب أو بعيد بالإعلان عـن التقديم للعمل بأحد الأعمال الفنية لشركة ميديا هـب وهو أمر ليس له أي أساس من الصحـــة، وتهيب الشركة بالجمهـور عدم الانسياق خلف تلك الإعلانات التي يروجهـا بعض الأشخاص ممن يدعــون صلتهم بشركة ميديا هب والشركة منهم براء حيث لم يسبق لهـؤلاء الاشخاص العمل بالشركة في أي فترة سابقة أو التعامل معها تحت أي صفة".

وتابعت الشركة، "جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية من الشركة تجـاه الأشخاص وتنوه شركة ميديا هب بأن كافة الإعلانات التـي تصدرها الشركة عن إجراء تجارب الأداء للانضمام للأعمـال الفنية التي تنتجها جميعًا تتم من خلال صفحاتهـا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وأن التقديم لأي عمــل بالشركة يتم عن طريق الإيميل الرسمي الخاص بالشــرکـة بما في ذلك طلبات الانضمام لتجارب الأداء (كاستنج) وتخلي الشركة مسئوليتها عن أي إعلانات أو طلبات تتم بغير الطرق سالفة الذكر".

يأتي ذلك بعد أن روج البعض مجموعة من الإعلانات التي تطلب شبابًا وأعمارًا مختلفة للعمل في أحد مسلسلات الشركة الجديدة التي تنوي تصويرها خلال الفترة القادمة.