الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"ميديا هب" تحذر منتحلى الانتساب إليها من مروجى الإعلانات الوهمية

شركة ميديا هب
شركة "ميديا هب"

حذّرت شركة "ميديا هب" من بعض مَن يدّعون علاقتهم بالشركة ويروجون إعلانات وهمية للتلاعب بأحلام الشباب بالمشاركة في أعمال الشركة الفنية.

وأصدرت الشركة بيانًا صحفيًا قالت فيه: "تنويه هام.. حيث نما لعلم الشركة قيام بعض الأشخاص ممن لا تربطهم بالشركة أي صلة أو علاقة من قريب أو بعيد بالإعلان عـن التقديم للعمل بأحد الأعمال الفنية لشركة ميديا هـب وهو أمر ليس له أي أساس من الصحـــة، وتهيب الشركة بالجمهـور عدم الانسياق خلف تلك الإعلانات التي يروجهـا بعض الأشخاص ممن يدعــون صلتهم بشركة ميديا هب والشركة منهم براء حيث لم يسبق لهـؤلاء الاشخاص العمل بالشركة في أي فترة سابقة أو التعامل معها تحت أي صفة".

وتابعت الشركة، "جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية من الشركة تجـاه الأشخاص وتنوه شركة ميديا هب بأن كافة الإعلانات التـي تصدرها الشركة عن إجراء تجارب الأداء للانضمام للأعمـال الفنية التي تنتجها جميعًا تتم من خلال صفحاتهـا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وأن التقديم لأي عمــل بالشركة يتم عن طريق الإيميل الرسمي الخاص بالشــرکـة بما في ذلك طلبات الانضمام لتجارب الأداء (كاستنج) وتخلي الشركة مسئوليتها عن أي إعلانات أو طلبات تتم بغير الطرق سالفة الذكر".

يأتي ذلك بعد أن روج البعض مجموعة من الإعلانات التي تطلب شبابًا وأعمارًا مختلفة للعمل في أحد مسلسلات الشركة الجديدة التي تنوي تصويرها خلال الفترة القادمة.

ميديا هب شركة “ميديا هب” اعلانات تنويه هام الاشخاص

الأكثر قراءة

الكندوز البلدى بـ330 جنيهًا.. أسعار اللحوم الحمراء فى الأسواق

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيراميكا فى الدورى وموعد المباراة والقنوات الناقلة

84 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

"تموين أسيوط" تضبط 1000 طن قمح محلي خلال حملات تفتيشية

"الصحة" تعلن أماكن تطعيمات الحج.. وتوافر اللقاحات فى 160 مكتبًا بالجمهورية

سائق توك توك يروي تفاصيل إطلاق النار عليه لسرقته بالبدرشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى

اندلاع حريق داخل معسكر إسرائيلى قرب مستوطنة معاليه أدوميم