الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بالنصب على مواطن بزعم توفير فرص عمل له بحدائق القبة

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة حدائق القبة، اليوم الأحد، حبس المتهم بالنصب على آخر بزعم توفير فرصة عمل له بمنطقة  حدائق القبة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة من أحد المواطنين من ذوي الهمم، بتضرره من شخص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي؛ لقيامه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم توفير فرصة عمل له إلا أنه لم يف بالاتفاق وتهرب من تسديد المبلغ .


عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المشكو فى حقه وأمكن ضبطه وعثر بمسكنه على 6 أكلاشيهات خاصة بأطباء أحد المستشفيات وتقارير طبية منسوبة لذات المستشفى ومزيلة بخاتم شعار الجمهورية مُصور بالألوان، مبلغ مالى.

بمواجهته بما جاء بأقوال المُبلغ أيدها، وأقر بأن المضبوطات حيازته تحصل عليها إبان فترة عمله بإحدى المستشفيات بقصد إستخدامها فى النصب على المواطنين.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بالنصب عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

أحد المستشفيات استدعاء الإجراءات التحريات التحقيقات

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