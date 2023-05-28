الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"بسبب خلافات مالية".. حبس المتهمين بخطف طالب أجنبي بمنطقة الزيتون

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة الزيتون، اليوم الأحد، حبس المتهمين بخطف طالب أجنبي بمنطقة الزيتون، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وكانت البداية بتلقى قسم شرطة الزيتون بلاغًا من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة القسم بتغيب نجلها طالب عقب انتهاء اليوم الدراسى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، كما تم تحديد مكان تواجد المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما المجنى عليه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، واتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

اجراء التحريات إحدى السيدات ارتكاب الواقعة الإجراءات القانوني المعلومات

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