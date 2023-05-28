10 مصابين في حادثين منفصلين بـ 6 أكتوبر

أُصيب 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق السريع في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

وأُصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الصحراوي في حدائق أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق وتم التحفظ علي السائقين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بالطرق الرابطة بين قطاعات مدينة 6 أكتوبر بوجود مصادمات ومصابين.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن وتبيّن تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 3 نطاق حدائق أكتوبر، كما أصيب 7 أشخاص آخرين بسبب انقلاب سيارة ملاكي.

وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحوادث من جميع الطرق.