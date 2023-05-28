الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية": قافلة إنسانية بأسيوط ضمن فعاليات "كلنا واحد.. معك في كل مكان"

كلنا واحد
كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية، فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك في كل مكان"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات.

واضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية، بتوجيه قوافل طبية - إنسانية، استهدفت عددًا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة أسيوط، لتقديم أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وزيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الإحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن. 

كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكل القطاعات.

وشارك في القافلة عددًا من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان؛ لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القرى الأمنية والخدمية، ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالي مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

يأتي ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية.

التجمعات الريفية كفاءة البنية الأساسية وزارة الداخلية اسيوط قافلة انسانية

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