إزالة 58 حالة تعد على 8282 مترا ضمن الموجة 21 بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح محافظ الشرقية أنها أسفرت عن إزالة 58 حالة تعد على مساحة 8282 متر مباني، و63 فدانا و1 قيراط بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

- خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أوضح المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

و أشار "غراب" إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، نفذت بتنفيذ إزالة 30 حالة تعدي على مساحة 8282 متر مباني، و28 حالة تعد على أراضي زراعية، وأملاك على مساحة 38 فدان و1 قيراط بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالشرقية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالهيصيمية ومسؤولي الجمعية الزراعية، حملة لتنفيذ إزالة فى المهد بقرية الخطارة بعزبة شعير، عبارة عن سور من ثلاث جهات بالطوب الأبيض بارتفاع 1.5 متر، على مساحة 20 قيراطًا، وتمت الإزالة كليا حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن بناء مقابر مخالفة بدون ترخيص بعزبة السبكي التابعة للوحدة المحلية بالعصلوجي و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقامت رئاسة حي أول الزقازيق بحملة لتنفيذ قرار الإزالة رقم 142 و67 لسنة 2020، لعقار مخالف بشارع النقراشى وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.