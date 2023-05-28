وزيرة التضامن: القارة الإفريقية تحتوى على نحو 40% من ذهب العالم

شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات النسخة الثامنة لملتقى «بناة مصر 2023»، التى أقيمت تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وتنظم تحت شعار «فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم»، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الاإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، والمهندس زكريا بن عبدالرحمن العبدالقادر رئيس الهيئة السعودية للمقاولين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القارة الإفريقية باتت عامًا بعد عام ملاذاً للاستثمار، وتعددت وتجددت فرص الاستثمار في كثير من الدول الإفريقية والعربية، وإن كانت بنسب متفاوتة، سواء كان استثماراً في البنية التحتية أو استثماراً في البشر، بما يكفل فرصاً هائلة لتمويل جدول أعمال التنمية المستدامة والمساهمة في مواجهة تغير المناخ، بل أن تصبح سلة غذاء العالم، مشيرة إلى أن القارة الإفريقية هي الأكثر شباباً وحيوية، وهي الأكثر عدداً والأكبر حجماً والأكثر موارد، فهي القارة التي تحتوي على نحو 40% من ذهب العالم، و30% من احتياطي المعادن، و90% من الكروم والبلاتي،ن بالإضافة إلى أكبر احتياطات العالم من اليورانيوم والماس والبلاتين، و12% من احتياطي النفط، ونحو 8% من الغاز الطبيعي في العالم، كما تمتلك إفريقيا 65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم.

وأضافت «القباج» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أهمية تعظيم فرص جذب الاستثمارات إلى القارة الإفريقية حتى تتبوأ دول القارة مكانتها، مع ضرورة حوكمة استخدام الموارد وترشيدها، وارتفاع المطالب بتحقيق الثورة الرقمية والشمول المالي الذي ييسر فرص التوفير ويسمح بتراكم الأصول، وبالتالي يدعم الأنشطة الاقتصادية الواعدة، مشيرة إلى أن الاتحاد الإفريقي أصبح يضم فى عضويته جميع الدول الإفريقية بلا استثناء، ولا تزال الآمال معلقة في أن يتحول الاتحاد الإفريقي إلى كيان يماثل الاتحاد الأوروبي بما يضمن التكامل الاقتصادي والسياسي بين دول القارة، ومما ساهم في استغلال إمكاناتها على الوجه الأمثل.