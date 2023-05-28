لليوم الـ 16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله، لليوم السادس عشر على التوالي.

وقال مجلس قروي المغير، في بيان له ، إن قوات الاحتلال تواصل إغلاق المدخلين الرئيسيين للقرية، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.

يشار إلى أن القرية تتعرض بين الحين والآخر لاعتداءات من المستوطنين وجنود الاحتلال، حيث أصيب مواطن بالرصاص الحي في رأسه، وأربعة آخرون برضوض، فيما أحرق مستوطنون 5 مركبات تعود للمزارعين في المنطقة، خلال مواجهات في القرية أمس.

من جانب آخر، قال راتب الجبور منسق اللجان الشعبية في مسافر يطا، إن سياسة تضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل بدعم ومساندة جيش الاحتلال الإسرائيلي لعصابات المستوطنين المتطرفين اليهود لا زالت مستمرة، حيث قام مستوطنون من مستوطنة "متسبي يائير" المقامة على أراضي الفلسطينيين، اليوم الأحد، بتدمير أشجار زيتون وعنب في منطقتي شعب البطم وسمري.

وأوضح الجبور، في بيان، أن التدمير أصاب اكثر من 150 شجرة زيتون تعود ملكيتها لأحد المواطنين، وتكسير ما يقارب من 200 شجرة زيتون تعود ملكيتها لعائلة أخرى، وتكسير كرم عنب يحتوي على نحو 70 شجرة عنب مثمرة وعدد من أشجار اللوزيات، وتخريب سياج حول الأرض التي تم تقطيع أشجارها.