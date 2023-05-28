الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مسجل خطر وراء ترويج الأسلحة والبودر في القاهرة الجديدة

الأسلحة
الأسلحة

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، في ضبط أسلحة وذخائر وكميات من مخدر البودر بحوزة شخص فى القاهرة الجديدة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع مخدر "البودر" والإتجار فيه متخذا من شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها، وبحوزته بندقية آلية- بندقية خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كمية من البودر الخام والمخلوط وزنت 4,230 كيلو جرام، من الأقراص المخدرة- مبلغ مالى- ماكينة عد أوراق نقدية، 2 ميزان حساس، هاتف محمول، سيارتين، أدوات وخامات للتصنيع.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر البودر باستخدام الأدوات والخامات المضبوطة والإتجار فيه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارتين لتسهيل تنقلاته، والأسلحة النارية بقصد الدفاع.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

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