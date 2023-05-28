الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على صاحب شركة تسويق أدوية بمحررات مزورة في مدينة نصر

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط صاحب شركة تسويق أدوية بحوزته محررات مزورة بمدينة نصر.

توصلت تحريات جرائم الأموال العامة ممارسة صاحب شركة تسويق أدوية، نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد ترويج أدوية مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع على المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة ، متخذاً من شركته وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه بمقر الشركة المشار إليه وأمكن ضبطه.

بتفتيش الشركة عثر على 13 خطاب تسجيل منسوبين لجهات حكومية تفيد الموافقة على تسجيل مسميات لمستحضرات طبية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد"، 50 خطاب "خالى البيانات" منسوب صدورها لجهات حكومية ممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد "معدين للتزوير"، 33 أكلاشيه منسوبين لبعض الشركات، جهاز حاسب آلى بمشتملاته، طابعة، فلاش ميمورى، أدوات تستخدم فى التزوير، 4 هواتف محمولة، مبلغ مالى.

بفحص الأجهزة الإلكترونية فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية.

قطاع الأمن العام مقر الشركة مجهولة المصدر مدينة نصر شركة تسويق تسويق أدوية ضبط

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