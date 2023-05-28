حبس عامل تحرش بطفلة أجنبية في أسانسير بالعجوزة

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين ورود التحريات، لاتهامه بالتحرش بطفلة داخل أسانسير في العجوزة.

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عامل في صيدلية ويبلغ من العمر 16 عاما، لاتهامه بالتحرش بطفلة 11 عاما تحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، في العجوزة، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة.

وقال المتهم عامل دليفري داخل صيدلية، أنه أثناء توصيل طلب بذات العقار، تقابل مع الطفلة داخل الأسانسير وتحرش بها: "لمست أجزاء حساسة من جسدها".

وكشفت التحقيقات، أن العامل أثناء توصيل طلبات لأحد العقارات بالمنطقة، تصادف وجود الطفلة، فقام بالتحرش بها، وعلى الفور استغاثت الطفلة بوالدتها، وتم القبض على المتهم.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من والدة طفلة ربة منزل تحمل جنسية إحدى الدول يفيد بقيام عامل بصيدلية بالتحرش بطفلة أثناء توصيل طلب في أحد العقارات.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد الطفلة 11 سنة في العقار أثناء توصيل العامل للطلبات قام العامل ويبلغ من العمر 16 سنة بالتحرش بالطفلة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.