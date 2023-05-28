الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تكشف ملابسات ضبط طالب يقود برعونة في التجمع

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر فيسبوك يتضمن صورة لقائد سيارة في أثناء قيادته السيارة برعونة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، مخرجاً قدمه من النافذة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد السيارة وقائدها، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وأن السيارة" ملك والدته".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وزارة الداخلية التجمع عرض حياة المواطنين الداخلية قسم شرطة التجمع فيسبوك

الأكثر قراءة

"الداخلية" تكشف ملابسات ضبط طالب يقود برعونة في التجمع

الكندوز البلدى بـ330 جنيهًا.. أسعار اللحوم الحمراء فى الأسواق

84 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيراميكا فى الدورى وموعد المباراة والقنوات الناقلة

بالتعاون مع الأورمان.. "تضامن الغربية" تنظم مبادرة "شارك فى صك الأضحية 2023"

سائق توك توك يروي تفاصيل إطلاق النار عليه لسرقته بالبدرشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى

اندلاع حريق داخل معسكر إسرائيلى قرب مستوطنة معاليه أدوميم