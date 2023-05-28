"الداخلية" تكشف ملابسات ضبط طالب يقود برعونة في التجمع

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر فيسبوك يتضمن صورة لقائد سيارة في أثناء قيادته السيارة برعونة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، مخرجاً قدمه من النافذة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد السيارة وقائدها، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وأن السيارة" ملك والدته".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.