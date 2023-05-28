بالأسلحة البيضاء.. كشف ملابسات وقوع مشاجرة بالسلام

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من كشف ملابسات وقوع مشاجرة وضبط طرفيها فى منطقة السلام.

تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بوقوع مشاجرة ومصابين، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: 4 أشخاص، طرف ثان: 4 أشخاص وجميعهم مقيمين بدائرة القسم وبهم إصابات متفرقة بالجسم وبحوزتهم بندقية خرطوش، شومة، سلاحين أبيض “سنجة” وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بين أحد أفراد الطرف الأول مع أحد أفراد الطرف الثانى حول لهو الأطفال وتعدى خلالها كلا الطرفين على بعضهم بالضرب بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم والتراشق بالحجارة، نتج عن ذلك إصابتهم المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.