الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نقيب الأشراف يعلن مشاركة النقابة واللجان الفرعية فى حملة "اعرف قدر نبيك"

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أعلن السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، عن مشاركة النقابة في حملة "اعرف قدر نبيك"، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، التي أطلقتها وزارة الأوقاف صباح اليوم.

وقال نقيب الأشراف، خلال كلمته في إطلاق الحملة بمسجد سيدنا الحسين بن علي، رضي الله عنهما، اليوم، إنه سيتم عقد ندوات بنقابة الأشراف ومختلف اللجان الفرعية بالمحافظات للتعريف بأخلاق الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ضمن حملة "اعرف قدر نبيك"، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

وأكد أن اللجنة العلمية بنقابة الأشراف، برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم، ستطلق مسابقة ضمن مبادرة "اعرف قدر نبيك"، مشددًا على أننا نحتاج إلى العودة إلى المحبة والسلام والأخلاق والرحمة.

وأشار نقيب الأشراف إلى أن من يتبع سنة الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يجب عليه أن يتحلى بأخلاقه، خاصة فيما يتعلق بإتقان العمل بالأمانة والصدق والوفاء، مع الأخذ بأقصى الأسباب.

وشدد نقيب الأشراف على أنه يجب على كل مسلم أن يعظم الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويوقره ويصلي عليه، وغير ذلك من أوجه التعظيم والتبجيل.

وأكد السيد محمود الشريف أن المولى، عز وجل، عظّم الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورفع مكانته ومنزلته على سائر الخلق، ورفع ذكره، فقرن اسمه باسمه في الأذان والصلاة والدعاء وغيرها من العبادات، وهذا يدل على علو منزلته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقدره عند ربه.

السيد محمود الشريف أعرف قدر نبيك سيدنا الحسين اللجنة العلمية بنقابة السادة الأشراف الأخلاق والرحمة

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