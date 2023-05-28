الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكندوز البلدى بـ330 جنيهًا.. أسعار اللحوم الحمراء فى الأسواق

لحوم
لحوم

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد استقرارًا في الأسواق، حيث تراوحت أسعار اللحوم البقري البلدي بين 330 و350 جنيهًا للكيلو، وبلغت أسعار كيلو كباب الحلة 300 جنيه للكيلو، وبلغت أسعار اللحوم البتلو 250 جنيهًا.

وسجلت أسعار اللحوم الضأن 280 جنيهًا، فيما سجلت أسعار اللحوم الجملي 280- 300 جنيه، وسجلت أسعار اللحوم المجمدة 200 جنيه، واللحم المفروم المجمد 280 جنيهًا، أسعار السجق سجلت 240 جنيهًا.

وسجل سعر اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة بين 200 و250 جنيهًا، وسعر اللحوم بالمنافذ المتحركة نحو 250 جنيهًا، وسعر اللحوم بمنافذ أمان نحو 250 جنيهًا، وسعر اللحوم السودانية الطازجة في المنافذ نحو 190 جنيهًا، وسجل سعر اللحوم البلدية الطازجة في منافذ  الخدمة الوطنية نحو 270 جنيهًا، وسجل سعر اللحوم البرازيلي المجمد والمفروم في الأسواق نحو 220 جنيهًا.

وكان قد أكد يوسف البسومي، النقيب العام للجزارين، أن استيراد اللحوم من تشاد والسودان سيخفض أسعار اللحوم في شهر رمضان، مع الاهتمام بالتأمين للإنتاج المحلي سواء من العجول البلدية أو المستوردة بجانب استيراد وضرورة زيادة رءوس المواشي من الإنتاج المحلي، مع مراعاة التوازن في الأسعار من المنتج والمستهلك وحتى لا تؤثر على إنتاج وصناعة اللحوم.

وقال "البسومي"، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه لا بد من تسمين ماشية مستوردة إلى جانب استيراد اللحوم بأسعار مخفضة لمحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار اللحوم يترتب عليه انخفاض أسعار الدواجن والأسماك، حيث إن انخفاض أسعار اللحوم تخفض أسعار الدواجن والأسماك، وبالتالي هي حركة متوازنة حتى لا تؤثر على الصناعة وعدم خروج المربين من السوق.

وأوضح "البسومي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار اللحوم الكندوز البقري بلغت ٢٨٠ جنيهًا، والكندوز الجاموسي بلغت ٢٥٠ جنيهًا، بينما الجاموسي الكبير القافلة يتراوح بين ١٨٠ و١٩٠جنيهًا للكيلو، والضأن يتراوح بين ٢٥٠ و٣٠٠ جنيه، والجملي الصغير القاعود يتراوح من ٢٠٠ إلى ٢١٠ جنيهات للكيلو، والجملي الكبير يتراوح بين ١٦٠ و١٧٠ جنيهًا.

الكندوز البلدي ب330 جنيه أسعار اللحوم الحمراء

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الكندوز البلدى بـ330 جنيهًا.. أسعار اللحوم الحمراء فى الأسواق

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