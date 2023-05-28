رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2023 .. وموعد الإعلان الرسمي

يترقب الطلاب موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2023 وتفعيل الرابط الرسمي الذي يتم نشر درجات الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 من خلاله وذلك عقب اعتمادها رسميا من قبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حيث أجريت الامتحانات خلال الفترة من يوم السبت الموافق 20 وحتى يوم الخميس 25 مايو الجاري.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2023

يمكن لطلاب 3 إعدادي بمحافظة الشرقية الاستعلام عن درجاتهم في امتحانات الترم الثاني من خلال البوابة الرسمية لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) واختيار أيقونة الخدمات التعليمية وكتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام وإليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2023 :-

الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الخدمات التعليمية (الاستعلام عن النتيجة).

تحديد المرحلة الدراسية ( الإعدادية).

اختيار الصف الدراسي ( 3 إعدادي).

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام بدقة.

تدوين رقم جلوس الطالب.

الضغط على كلمة عرض النتيجة.

ظهور درجات الطالب في كافة المواد الدراسية.

قد يهمك أيضا:

موعد إعلان نتائج طلاب 3 إعدادي بالشرقية 2023

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة طلاب 3 إعدادي خلال الأيام القليلة المقبلة عقب انتهاء عملية تصحيح أوراق الاجابة ورصد درجات الطلاب في كافة المواد الدراسية وكافة أعمال الكنترول حيث لم تعلن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة عن أى موعد رسمي للإعلان عن نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الثاني.

ويستطيع كل طالب معرفة درجاته كاملة فيالامتحانات والمجموع الكلي وتحديد نوع التعليم الذي يرغب في الإلتحاق به في المرحلة الدراسية الجديد وفقا لتنسيق الصف الأول الثاني لـ ( الثانوية العامة، التعليم الفني بأنواعه، مدارس ما بعد الإعدادية).

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات الطلاب في المرحلة الإعدادية في الفصل الدراسي الثاني وفقا لما يلي :-

مجموع مادة اللغة العربية 80 درجة.

مجموع مادة اللغة الإنجليزية 60 درجة.

مجموع مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

مجموع مادة الرياضيات 60 درجة.

مجموع مادة العلوم 40 درجة.

اقرأ أيضا

بوابة محافظة القاهرة للإعلان عن نتائج 3 إعدادي