الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تنسيقية شباب الأحزاب: الثقافة من أعلى نسب المقترحات الواردة لإدارة الحوار الوطنى

مصطفى كريم عضو تنسيقية
مصطفى كريم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال مصطفى كريم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جلسات الحوار الوطني شهدت مناقشات لقضايا مختلفة، من ضمنها قضية الهوية والثقافة الوطنية في المحور الاجتماعي.

وأضاف "كريم"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأحد، أن الثقافة كانت من أعلى نسب المقترحات التي وردت لإدارة الحوار الوطني، وتحديدًا ثاني أعلى الموضوعات بعد حقوق الإنسان بواقع 26%، وهو ما يعني أنه تفوق على الصحة والتعليم وبعض القضايا الاقتصادية.

وتابع: "هذا الأمر مفاجئ، ويمنحنا دلالات ومؤشرات على أهمية هذا الملف لدى المصريين والمهتمين بالشأن العام".

 

قضية الهوية هي قضية أمن قومي

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قضية الهوية هي قضية أمن قومي، حيث كانت لدينا ثورة 30 يونيو التي كانت تتعلق بالامتياز بعدما نزل المصريون الشوارع بالملايين بعدما أحسوا بأن هناك جماعة تريد اختطاف الهوية المصرية، ومن هنا جرى مناقشتها كأولى قضايا المحور الاجتماعي، وكان لها تماس في بعض الأحيان مع التعليم والإعلام وغيرها من القضايا.

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