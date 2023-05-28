محافظ الفيوم يتابع آليات تنمية الثروة السمكية ببحيرتى قارون والريان

تابع محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، الوضع الراهن لمشكلات تنمية الثروة السمكية ببحيرتى قارون والريان، ومناقشة آليات إعادة التوازن البيئي للبحيرتين بشكل كامل، ونتائج إنزال الزريعة للبحيرة، ومناقشة السلبيات لتفاديها في المرات المقبلة.

وأكد المحافظ- خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأحد- استمرار منع عملية الصيد أثناء فترة الغلق، للحصول على أقصى استفادة من الزريعة التي تم إنزالها في الفترة الماضية، والحفاظ على الجهود المبذولة من كل أجهزة الدولة المعنية بتطوير البحيرة، موجهًا رئيسي جمعيتي الريان وقارون بالالتزام والجدية في تنفيذ قرار منع الصيد الجائر بالتنسيق مع مدير منطقة وادي النيل، وشرطة المسطحات المائية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأشار الأنصاري، إلى أهمية صرف التعويضات اللازمة للصيادين الملتزمين بقرار منع الصيد في فترة الغلق بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، لافتًا إلى أهمية تذليل العقبات التي تواجه الصيادين في استخراج التراخيص، ومراجعة الموقف التأميني لكل منهم بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات وتيسير الإجراءات الخاصة بترخيص كل المراكب التي تقوم بعمليات الصيد بالبحيرة لإمكانية حصر المخالفين.

ووجه المحافظ بوضع خطة واضحة لتحديد إجراء التحاليل اللازمة لقياس معايير جودة مياه البحيرة بصفة دورية، للحفاظ على ما تم إنزاله من زريعة، والمتابعة المستمرة لنتائج التجربة بهدف التوسع المرحلي في المساحات وأنواع الأسماك، مؤكدًا على التأمين الكامل عقب إنزال الأسماك بالتنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية وشرطة المسطحات المائية.

وأكد حرص الدولة لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، كونها مصدرًا للعمل المباشر وغير المباشر للكثير من أبناء المحافظة، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية بالبحيرة والعمل التشاركي في المرحلة المقبلة، من خلال خطة عمل تنفيذية شاملة واضحة التفاصيل، واتخاذ كل الإجراءات للسيطرة على مشكلات البحيرة، وعودتها إلى سابق عهدها من الإنتاج السمكي.

من جانبه، أكد رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بمجلس الوزراء، الحسين فرحات محمد، على أهمية تفعيل دور الجمعيات بالتنسيق مع منطقة وادى النيل للعمل على توعية الصيادين بأهمية استخراج التراخيص، ومنع الصيد في فترة الغلق، واستخدام طرق الصيد الحديثة، للحفاظ على الثروة السمكية بالبحيرة التي هي أحد أهم مصادر الدخل للمحافظة ولصياديها.

بدورها، استعرضت مستشار محافظ الفيوم لشئون الثروة السمكية، الدكتورة نسرين عز الدين، السلبيات التي واجهت تنمية الحياة البحرية بالبحيرة والنطاق المحيط بها، وإنزال الزريعة التى تتواءم مع طبيعة البحيرة الحالية، وتوقيتات ضخها بالبحيرة، فضلًا عن آليات تحسين جودة المياه، مشيرة إلى أهمية النهوض ببحيرة قارون، وعودة الثروة السمكية إليها كسابق عهدها، تبعًا للاشتراطات البيئية كونها محمية طبيعية، والعمل على عرض المستجدات والنتائج العلمية أولًا بأول، فضلًا عن آليات تحسين جودة المياه، ووسائل تضافر الجهود لاستثمار المسطح المائي جيدًا.