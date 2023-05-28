آس: ريال مدريد يُفاضل بين هارى كين وهالاند فى الصيف

لا يزال الغموض يحوم حول مستقبل النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل بعد نهاية الموسم الحالي.

ويُعد هاري كين محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، مثل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالإضافة إلى ريال مدريد الإسباني.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى رغبة نادي ريال مدريد في التعاقد مع هاري كين، والنجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بعد تألقه اللافت للنظر هذا الموسم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «آس» الإسبانية، فإن مسئولي ريال مدريد أصبحوا في حيرة من أمرهم بشأن التعاقد مع هاري كين والنجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بعد تألقه اللافت للنظر هذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة، أن نادي ريال مدريد يريد التعاقد مع مهاجم قوي ومن العيار الثقيل، لتدعيم الجبهة الهجومية للفريق في الموسم الجديد، ويكون بديلًا مستقبليًا للنجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي أصبح يتعرّض للكثير من الإصابات والإجهاد من المباريات.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى رغبة ريال مدريد في التعاقد مع هاري كين وهالاند، ولكن سيكون الأمر صعبًا للغاية الجمع بينهما.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أنه في حال ضم هاري كين، فإن فرص التعاقد مع هالاند ستتضاءل بشكل كبير وقد تتلاشي تمامًا؛ لأنهما سيرغبان في المشاركة بشكل مستمر وخطف الأنظار إليهما.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الإنجليزي، صاحب الـ29 عامًا، رفقة توتنهام هوتسبير في يونيو 2024، ويرفض تجديد عقده، حيث طلب من إدارة النادي الرحيل في حال تلقيه عرضًا مناسبًا.

في حين سينتهي العقد الحالي للشاب النرويجي، صاحب الـ22 عامًا، رفقة مانشستر سيتي في يونيو 2027، ولكنه لن يكون متاحًا قبل صيف 2024 القادم.