الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات الأسبوع الثالث لحملة "مكارم الأخلاق" بمساجد كفر الشيخ

الشيخ عطا بسيوني،
الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ،

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق فعاليات الأسبوع الثالث لحملة "مكارم الأخلاق" اليوم الأحد، في جميع مساجد المحافظة، وذلك برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ فعاليات الأسبوع الثالث لحملة «مكارم الأخلاق» تنطلق بـ5 آلاف مسجدًا بمراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، من خلال خاطرة دعوية عقب صلاة العشاء يتحدث فيها الإمام عن الأخلاق والآداب العامة.

وأوضح وكيل وزارة أوقاف كفر الشيخ، أن حملة «مكارم الأخلاق» ستتناول موضوعات «جبر الخواطر - الوفاء - التكافل والتراحم - التسامح»، مشيرًا إلى أن الحملة تستمر على مدار شهر كامل، وتأتي في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف لترسيخ القيم والآداب العامة في قلوب أبناء الشعب المصري العظيم.

ووجّه وكيل أوقاف كفر الشيخ، بضرورة التفاعل الإيجابي مع جميع الأنشطة الدعوية، وبذل أقصى الطاقات لتظل المساجد منارة إشعاع وتثقيف وتنوير، في ظل توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، سائلاً الله أن يبارك هذه الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف، لترسيخ القيم والآداب العامة في قلوب أبناء الشعب المصري العظيم، وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.

مساجد مكارم الأخلاق كفر الشيخ الأوقاف الأحد

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