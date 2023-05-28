القوى العاملة: "سلامتك تهمنا" ندوة لمسئولى السلامة بمياه شرب سوهاج

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج ندوة للتوعية في شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، وذلك ضمن خطة المديرية في تنظيم الندوات التوعوية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، بحضور مسئولي السلامة والصحة المهنية بكل فروع شركة المياه بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوي العاملة حسن شحاتة بضرورة تكثيف التوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المنشآت الأكثر خطورة وذات الكثافة العمالية للحفاظ على الأفراد والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن.

وأفاد الدكتور هشام أبوزيد، مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج، في تقريره للوزارة، بأن مكتب السلامة والصحة المهنية بوسط سوهاج نظم ندوة توعوية لمسئولي السلامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لشرح كل الاشتراطات الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003 الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وفي دليل الإجراءات المنفذ لها وقوائم المراجعة، وذلك بهدف تعريف مسئولي السلامة بالالتزامات التي تقع على عاتقهم للحفاظ على العمال وتأمين حياتهم وتفادي الحوادث الجسيمة وكذلك الحفاظ علي المقدرات المادية للمنشأة من المباني والآلات من أجل توفير بيئة عمل آمنة ولائقة.

وأضاف مدير المديرية أن الندوة تطرقت إلى ضرورة الالتزام بتأمين المنشأة من أخطار الحريق وخطط الطوارئ والالتزام بتقديم الإحصائيات الدورية في مواعيدها القانونية وتشكيل وانعقاد لجان السلامة داخل كل فرع من فروع الشركة شهريًا، مع استمرار التوعية والتدريب لكل العاملين لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، كما تم الرد على كل الاستفسارات من مسئولي السلامة بالشركة فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لتطبيق القانون لتفادي الوقوع في المخالفات.

حاضر في الندوة الكيميائي رفعت محرز موجه السلامة والصحة المهنية بالمديرية، والكيميائية نهي عبدالرءوف مدير مكتب السلامة بوسط سوهاج ، وتحت رعاية المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور اللواء أحمد حساب مستشار الشركة للسلامة، والكيميائي مصطفي الحلواني مدير عام السلامة بالشركة.

جانب من الحدث

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