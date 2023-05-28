الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة "أيامنا أحلى".. "صحة الشرقية" تنظم حملة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة

حملة لتقديم خدمات
حملة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بقضايا السكان وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من أثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع، مشيداً بمبادرات وزارة الصحة والتي تستهدف توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين لتخريج أجيال سليمة قادرة على العمل والإنتاج وتنمية المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إلى أنه تنفيذاً لمبادرة ( أيامنا أحلى) سوف تقوم المديرية بتنظيم حملة تنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان بجميع عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة بالمحافظة تحت شعار (حقك تنظمي)، وذلك على مرحلتين المرحلة الأولي في الفترة من 4 - 8 يونيو 2023 بالإدارات الصحية بـ ( القنايات – ههيا – بلبيس - منشأة أبو عمر – أبو كبير - مشتول السوق – الحسينية – أولاد صقر – أبو حماد – صان الحجر ). 

 وأوضح  وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن المرحلة الثانية ستكون في الفترة من 11 إلى 15 يونيو 2023 بالإدارات الصحية بـ ( الزقازيق – الإبراهيمية - فاقوس – و الصالحية الجديدة – و  كفر صقر – و ديرب نجم –  و منيا القمح – و العاشر من رمضان – و القرين ) وذلك من خلال الأطباء وأخصائيات النساء والتوليد ومقدمي الخدمة المدربون على أعمال الحملة لتحقيق المستهدف منها.

و وتابع " مسعود"، أن الحملة سوف تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار والكشف الطبي على السيدات بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية و تثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، لافتا إلى أن الحملة تستهدف تقديم الخدمات مجاناً لجميع السيدات بالمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات.

اجتماعية واقتصادية الإدارات الصحية الحسينية الزيادة السكانية السيدات

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