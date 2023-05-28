سقوط حائط على عامل فى سوهاج

أصيب عامل يقيم بدائرة قسم جرجا بجرح رضي بفروة الرأس ونزيف بالأنف، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، وذلك على إثر انهيار حائط متهالك عليه أثناء قيامه بجمع الخردة بالشارع.

البداية بتلقي اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة عامل عقب انهيار حائط عليه أثناء تواجده بالشارع لجمع الخردة، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الجنوب، عن ورود إشارة من مستشفى جرجا العام لقسم جرجا بوصول عامل، يقيم دائرة القسم، مصاباً بـ"جرح رضي بفروة الرأس ونزيف بالأنف"، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال كل من: شقيقه، عامل ويقيم بذات الناحية، وعامل يقيم ببندر جرجا، وعامل يقيم بدائرة مركز جرجا، أفدوا بأنه أثناء قيام المذكور بجمع الخردة من القمامة أسفل جدار مبني بالطوب الأحمر والطين "متهالك" ببندر جرجا سقط عليه الجدار، مما نتج عنه إصابته، ونفى الأول الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.