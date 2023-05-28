"الشباب والرياضة" تقيم المعرض الختامي للبرنامج التعليمي المهاري "إطلالة" في أسوان

أقامت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتنمية النشء، من خلال الإدارة العامة للبرامج والأنشطة ، المعرض الختامي للبرنامج التعليمي المهاري " إطلالة " بمحافظة أسوان، وذلك تماشيا مع رؤية الوزارة، ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويعتبر المعرض الختامي نتاجا لمخرجات البرنامج التعليمي المهاري " إطلالة " والذي تم تنفيذه على مدار 6 أشهر بمراكز شباب ( الحصايا - الحكروب - مبارك ) بمحافظة أسوان ، للنشء والطلائع في المرحلة السنية من 15 - 18 عاما، حرصا من الدولة لتوفير رؤية مستقبلية لهم بإعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء المجتمع السليم.

- أبرز أهداف البرنامج

وهدف البرنامج إلى تنفيذ ورش عمل تعليمية ومهارية للنش بمجال تصميم وتنفيذ الملابس والاكسسوارات والتطريز، بالإضافة إلى غرس وتنمية التذوق الجمالي للأزياء ، وتأكيد البصمة المصرية للأزياء المصرية، وفتح أسواق عمل جديدة، علاوة على رفع الاقتصاد والمستوى المعيشي للفرد، واكتشاف المواهب المختلفة، وتنمية الإبداع، من خلال الاعتماد على نمط حياة جديد ونافع ومنتج للمجتمع .

جدير بالذكر أن هذا البرنامج تم تنفيذه في 7 محافظات، لفتح سبل جديدة لتنمية وغرس العمل الحر لبعض المهن المختلفة (تصميم وتنفيذ الملابس- صناعة الاكسسوار- التطريز) ، والحرص على استدامة الإنتاج المحلى للسلع، والارتقاء بالذوق العام والاقتصاد الأسري.

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