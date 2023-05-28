الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الشباب والرياضة" تقيم المعرض الختامي للبرنامج التعليمي المهاري "إطلالة" في أسوان

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 أقامت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتنمية النشء، من خلال الإدارة العامة للبرامج والأنشطة ، المعرض الختامي للبرنامج التعليمي المهاري " إطلالة " بمحافظة أسوان، وذلك تماشيا مع رؤية الوزارة، ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. 

 

ويعتبر المعرض الختامي نتاجا لمخرجات البرنامج التعليمي المهاري " إطلالة " والذي تم تنفيذه على مدار 6 أشهر بمراكز شباب ( الحصايا - الحكروب - مبارك ) بمحافظة أسوان ، للنشء والطلائع في المرحلة السنية من 15 - 18 عاما، حرصا من الدولة لتوفير رؤية مستقبلية لهم بإعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء المجتمع السليم.

- أبرز أهداف البرنامج

 وهدف البرنامج إلى تنفيذ ورش عمل تعليمية ومهارية للنش بمجال تصميم وتنفيذ الملابس والاكسسوارات والتطريز، بالإضافة إلى  غرس وتنمية التذوق الجمالي للأزياء ، وتأكيد البصمة المصرية للأزياء المصرية، وفتح أسواق عمل جديدة، علاوة على رفع الاقتصاد والمستوى المعيشي للفرد، واكتشاف المواهب المختلفة، وتنمية الإبداع، من خلال الاعتماد على نمط حياة جديد ونافع ومنتج للمجتمع . 

 

 جدير  بالذكر أن هذا  البرنامج تم تنفيذه في 7 محافظات، لفتح سبل جديدة لتنمية وغرس العمل الحر لبعض المهن المختلفة (تصميم وتنفيذ الملابس- صناعة الاكسسوار- التطريز) ، والحرص على استدامة الإنتاج المحلى للسلع، والارتقاء بالذوق العام والاقتصاد الأسري.

جانب من الحدث

5d363b48-af51-4a07-8f2a-624230b23c4d
5d363b48-af51-4a07-8f2a-624230b23c4d
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اكتشاف الإدارة المركزية الادارة المركزية لتنمية النشء الارتقاء بالذوق العام

الأكثر قراءة

بعد التتويج بلقب الدورى السعودى.. أرقام قياسية لحجازى وطارق حامد

"الزراعة": معرض زهور الربيع هذا العام يتزامن مع مبادرة "100 مليون شجرة"

تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد قشمير بحلوان

بمشاركة مصرية.. انطلاق فعاليات الملتقى الإعلامي العربي الـ 18 بالكويت

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأحد 28/5/2023

الزراعة: معرض "خير مزارعنا لأهالينا" يوفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟