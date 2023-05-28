أخبار الظهيرة|توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة ومدبولى يشهد افتتاح ملتقى "بُناة مصر 2023"

تناولت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

رئيس الوزراء يشهد افتتاح ملتقى "بُناة مصر 2023"

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد، افتتاح ملتقى "بُناة مصر 2023" في دورته الثامنة تحت شعار "فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم"، وينظمه الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

غارة جوية أمريكية تستهدف أسلحة لحركة الشباب قرب قاعدة عسكرية للاتحاد الإفريقى

شنت الولايات المتحدة غارة جوية في الصومال، استهدفت أسلحة وعتادًا لحركة الشباب بالقرب من قاعدة عسكرية للاتحاد الإفريقي كانت قد تعرضت في يوم سابق لهجوم من قبل الحركة.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يفتتح السوق النموذجية بمدينة بدر

افتتح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، السوق النموذجية بمدينة بدر بالمجاورة الرابعة الحي الأول بمساحة ٥٧٨٦.١ م٢، بإجمالي 138 محلًا تجاريًا، وذلك بحضور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية لقطاع التنمية وتطوير المدن.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

رئيس هيئة المقاولين السعوديين: 270 مليار دولار حجم المشروعات المطروحة بالمملكة

أكد المهندس زكريا بن عبدالرحمن العبدالقادر، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين ورئيس اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، ضيف الشرف في مؤتمر بناة مصر برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على دور مصر الريادي في قطاع التشييد والبناء على المستوى الإقليمي.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

نشاط الرياح وسقوط أمطار.. توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة

تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأجواء، حيث تتعرض لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، كما تتساقط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا وتصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)