"طقس متقلب".. الأمطار الخفيفة تكسر الموجة الحارة على الإسكندرية

حالة من التقلبات الجوية تعيشها محافظة الإسكندرية بين ارتفاع درجات الحرارة وهطول الأمطار في طقس مختلط يجمع عدة فصول موسمية معا.

فبعد ارتفاع درجات الحرارة بالأمس، والتي شهدتها معظم محافظات مصر، ومنها الإسكندرية، شهدت المحافظة تغيرا في أحوال الطقس لتصحبها أمطار.

وشهدت معظم أحياء الإسكندرية هطول أمطار خفيفة بمناطق وسط، غرب، العجمي، والعامرية، مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة وزيادة شدة الرياح، لتسجل درجات الحرارة العظمى 25 والصغرى 19 درجة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيرتفع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح تكون سطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الأحد، طقسا معتدلا فى الصباح الباكر، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئا على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدلا ليلا على كافة الأنحاء، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية، تكون متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل للسيول على وسط وجنوب سيناء.

ونوهت الهيئة بأنه بالنسبة للأمطار فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

IMG-20230528-WA0002