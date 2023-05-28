الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم.. وخطوات الاستعلام

طلاب إعدادي
طلاب إعدادي

تحظى نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك عقب انتهاء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري 2022-2023 حيث يشعر الطلاب بالقلق حيال درجاتهم التي حصلوا عليها في الامتحانات التي أجريت خلال الفترة من 6 - 26 مايو الجاري داخل المدارس.

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقع إلكترونية يمكن من خلاله معرفة درجات طلاب الشهادة الإعدادية، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا)  حيث يدخل الطالب وولي أمره كافة البيانات المطلوبة ورقم جلوسه ويتبع الخطوات الإلكترونية للحصول على درجاته في كافة المواد الدراسية.

أجريت امتحانات 3 إعدادي في كافة محافظات الجمهورية خلال الفترة من يوم 18 - 25 مايو وفقا للجدول الزمني المعتمد رسميا من مديريات التربية والتعليم حيث تم الإعلان عنه قبل إجراء الامتحانات بمدة كافة للمراجعة وأجريت في المدارس وفقا لتعلميات المنظمة له والتي أصدرتها وزارة التربية والتعليم.

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انتظام الامتحانات الإلكترونية لطلاب كليات القطاع الطبي بجامعة المنيا

خطوات الإعلان عن نتائج طلاب الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني 

يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية الاستعلام عن درجاتهم في كافة المواد الدراسية في امتحانا الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 بشكل إلكتروني ومن خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا) .
  • احتيار أيقونة نتائج الطلاب.
  • تحديد الفصل والصف الدراسي.
  • كتابة بيانات الطالب الشخصية كاملة في الخانات المخصصة ذلك.
  • تحديد محافظة إقامة الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته.
  • إدخال رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور درجات الطالب في كافة المواد الدراسية والنسبة المئوية.

ويكون مجموع الفصل الدراسي الأول لكافة المواد الدراسية من 140 درجة والمجموع الكلي للعام 280 درجة وفقا لتعليمات الوزارة.

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موعد إعلان نتائج طلاب 3 إعدادي 2023 الترم الثاني 

يتم نشر نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم عبر الموقع الإلكتروني عقب الانتهاء من كافة عمليات التصحيح ومراجعة الدرجات وكشوف الدرجات والتأكد منها واعتمادها رسميا في كافة المحافظات حيث يتصل المحافظ بالأوائل لتهنئتهم على النجاح والتفوق الدراسي.

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نتيجة ثالثة إعدادي رقم الجلوس ثالثة إعدادي الشهادة الاعدادية وزارة التربية والتعليم

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