الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاطلين قتلا شابًا دفاعًا عن صديقه بعين شمس للمحاكمة

ضبط عاطلين
ضبط عاطلين

أحالت النيابة العامة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة قتل شاب حاول الدفاع عن صديقه خلال مشاجرة في عين شمس.

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة عين شمس يفيد بورود إشارة من أحد المستشفيات بوصول جثة "أحمد. ح" صاحب الـ28 عامًا، الشهير بـ"أستك" مصاباً بطلق ناري خرطوش، خلال مشاجرة لتدخله للدفاع عن صديقه، وتبين أن الجناة، اثنين لهما معلومات جنائية وأحدهما مطلوب على ذمة قضية أخرى، وهما وراء ارتكاب الواقعة.

وكشفت التحقيقات عن أن المجني عليه تدخل ليدافع عن صديقه، عندما نشب بين صديقة واثنين آخرين مشاجرة ، بسبب الخلافات على مبلغ مالي، وعندما تدخل للدفاع عن صديقه تخلصوا منه.

أدلى المتهمان باعترافات تفصيلية حول الواقعة واعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إحالة عاطلين قتل شاب صديقه الجنايات

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