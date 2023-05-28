الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

6 آلاف سائح يصلون مرسى علم على متن 25 طائرة.. اليوم

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم الأحد، 25 رحلة طيران دولية، على متنها 6 آلاف سائح، وذلك ضمن 118 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من أمس السبت، وحتى الجمعة المقبل، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين، وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل الإجراءات على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط وصولًا لفنادق إقامتهم.

وكشف جدول رحلات الطيران الوافدة اليوم لمطار مرسى علم الدولى، أنه من المقرر وصول 5 رحلات من التشيك، و6 رحلات من بولندا، و6 رحلات من إيطاليا، و4 رحلات من ألمانيا، ورحلة من بلجيكا، وأخرى من سويسرا، ورحلة داخلية مصرية. 

كما تبين من جداول الرحلات الأسبوعية أنه من المقرر استقبال 118 رحلة تصل من 11 دولة أوروبية أكثرها وصولًا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، كذلك تصل رحلات من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.

ويستعد مطار مرسى علم الدولى، الأسبوع الجاري، لاستقبال رحلات طيران دولية بدايةً من السبت وحتى الجمعة المقبلة بواقع 118 رحلة طيران دولية أوروبية، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول لهم من قبل سلطات المطار بمجرد وصولهم إلى أرض المهبط وصولا إلى الفنادق مقرإقامتهم على شاطئ البحر الأحمر.

وتبيّن حسب جداول التشغيل الأسبوعية أن الرحلات الوافدة من 11 دولة أوروبية أكثرها وصولا من ألمانيا وبولندا والتشيك وإيطاليا والنمسا وسويسرا وغيرها من الدول المختلفة التى يصل مواطنوها لمرسى علم.

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