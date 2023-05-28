الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس أوغندا: مقتل عناصر من الجيش فى هجوم لحركة الشباب الصومالية

الصومال
الصومال

قال رئيس أوغندا يوري موسيفيني في وقت متأخر من مساء أمس، إن هناك خسائر بشرية وقعت جراء هجوم شنته حركة الشباب الصومالية المتشددة على قاعدة عسكرية تضم قوات حفظ سلام أوغندية في الدولة الواقعة بمنطقة القرن الإفريقي يوم الجمعة.

ولم يذكر موسيفيني عدد الجنود الذين قتلوا أو أصيبوا، لكنه أول اعتراف رسمي بوقوع خسائر بشرية في الهجوم بين القوات الأوغندية المشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال.

وقال موسيفيني في بيان "نعزي البلاد وعائلات القتلى" مضيفًا أن الجيش شكَّل لجنة للتحقيق فيما حدث.

وتقاتل حركة الشباب منذ عام 2006 للإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من الغرب وفرض نظام حكم  على أساس تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

وقال موسيفيني إنه خلال الهجوم "لم يكن أداء بعض الجنود هناك كما هو متوقع، إذ أصيبوا بالذعر، مما أدى إلى إرباكهم واستغلت حركة الشباب ذلك لاقتحام القاعدة وتدمير بعض المعدات".

وأضاف أن عدد المهاجمين بلغ نحو 800 وأنه خلال الهجوم اضطرت القوات الأوغندية للانسحاب إلى قاعدة قريبة على بُعد نحو تسعة كيلومترات.

txt

الصومال: مقتل 3000 من الميليشيات الإرهابية خلال العمليات العسكرية الجارية

هجوم دامٍ لحركة الشباب على معسكر حفظ السلام

وهاجم مسلحو حركة الشباب القاعدة في بلدة ⁧‫بولومرير‬⁩ على بعد 130 كيلومترًا جنوب غربي العاصمة مقديشو يوم الجمعة.

وذكرت حركة الشباب في بيان في ذلك الوقت أنها شنت هجمات انتحارية وقتلت 137 جنديًا بالقاعدة.

ولم يصدر تأكيد رسمي عن الخسائر البشرية، وعادة ما تقدم الحركة بيانات تختلف عن تلك الصادرة عن السلطات.

ولم تذكر بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال حتى الآن عدد الجنود الذين قتلوا أو أصيبوا في الهجوم.

وتعمل بعثة حفظ السلام في الصومال منذ عام 2007 وتساعد الحكومة الصومالية في مواجهة المسلحين الإسلاميين.

txt

الصومال: 3 ملايين نازح فى البلاد بحاجة لإعادة توطين

الشباب الصومالية الصومال القرن الأفريقي موسيفيني الاتحاد الافريقى

الأكثر قراءة

بعد التتويج بلقب الدورى السعودى.. أرقام قياسية لحجازى وطارق حامد

"الزراعة": معرض زهور الربيع هذا العام يتزامن مع مبادرة "100 مليون شجرة"

تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد قشمير بحلوان

الزراعة: معرض "خير مزارعنا لأهالينا" يوفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأحد 28/5/2023

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني.. وتوزيع الدرجات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟