تراجع أسعار الغاز العالمية خلال تعاملات اليوم

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، خلال التعاملات اليوم الأحد، وسجلت 2.418 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما سجلت الأسعار الخميس الماضي 2.532 دولار، كما سجلت الأسعار الأربعاء الماضي 2.566 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وسجلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية منذ عام 2007، فقد تراجعت العقود الآجلة المعيارية بنسبة 4.7٪، منهية الأسبوع الثامن على التوالي بخسارة وامتداد الركود هذا العام إلى أكثر من 67٪.

ويأتي الانخفاض الدراماتيكي في الوقت الذي تكافح فيه الصناعات لزيادة الإنتاج وسط تضخم مستمر وخلفية اقتصادية قاتمة.

وحسب التداولات، فقد تم تداول الغاز الهولندي للشهر الأمامي، وهو مؤشر أوروبا، منخفضًا بنسبة 3.4٪ عند 24.60 يورو لكل ميغاواط في أمستردام ، ووصل في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2021. وانخفض العقد البريطاني المكافئ بنسبة 1.8٪.