الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الزيادة السكانية قضية كل عصر وزمن (فيديو)

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

قالت شيماء الأشقر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قضية الزيادة السكانية هي قضية كل عصر وزمن، معقبة: "كانت ولا تزال التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية".

 

وأضافت الأشقر، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأحد، أن التنسيقية أطلقت ورش عمل ناقشت فيها هذه الزيادة قبل الحوار الوطني، وخلال جلسات الحوار الوطني تقدم زملاؤها في التنسيقية بتوصيات الحوار الوطني، منها ما يخص التوعية.

 

نحرص على توعية المرأة اقتصاديًا

 

وتابعت: "نحرص على توعية المرأة اقتصاديًا، لأنه ثبت أن المرأة العاملة هي الأقل إنجابًا للأطفال والأكثر وعيًا وتربية للأطفال بالتربية الصحيحة، كما أن البطالة تزيد من معدلات الإنجاب، ففي المناطق النائية والريفية هم الأكثر إنجابًا والأقل وعيًا، حيث يعتمدون على الأطفال كمصدر رزق لهم".

 

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الأمر يعتمد على التوعية بالطريقة الصحيحة، موضحة أن الحملات يجب أن تستهدف الوجه القبلي وتحديدًا المناطق الريفية والنائية، لأن فيها أكثر الكثافات السكانية.

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