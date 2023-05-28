الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تقاضي زوجها في مصر القديمة: "طلقنّي بسبب كثرة أكلي"

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

"طلقني غيابي بعد 10 سنوات زواج واتهمني بالجوع وأنه يعاني من كثرة أكلي"، بهذه الكلمات بدأت آية حديثها لـ "الدستور" خلال تحريرها 3 دعاوى قضائية ضد زوجها بمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة.

وقالت "آية. م": “فوجئت بأنه طلقني غيابياً وكنت في حالة من الصدمة والحزن يرثى لها، فلم أتخيل بأنه هدم بيتنا وحرمني من أطفالي من أجل أوهام ليس لها أساس من الصحة”.

وأضافت: “منذ فترة وهو يتشاجر معي على أتفه الأسباب ولا يطيق التواجد بالمنزل، وتحملته على أمل أن ينصلح حاله لكن بلا جدوى، حتى فوجئت بأنه يطلب مني منع دخول أي لحوم المنزل بسبب غلائها برغم أن حالتنا المادية ممتازة جداً، وبالفعل فعلت ما يريد، وأصبحت أوفر كل ما يعطيه لي حتى لا أحتاج ولا أمد يدي لأحد”.

وتابعت: “في نفس الوقت كنت حزينة لشعوري بالتقصير تجاه أطفالي، فدخلت جمعية مع أصدقائي وما إن حصلت عليها  اشتريت كل ما تشتهي الأنفس من لحوم ودواجن وأطعمة جاهزة لأطفالي. وظل يتشاجر معي بل واعتدى عليّ بالضرب المبرح حتى تسبب في إصابتي بإصابات بالغة واتهمني بأنني جعانة ولا أشبع مطلقاً ولم يعطيني فرصة لأشرح له أي شيء، وطردني من شقة الزوجية وحرمني من أطفالي، فحررت محضراً بقسم الشرطة في مصر القديمة واتهمته بضربي وإصابتي وطردي من شقة الزوجية، وبعد شهرين فوجئت بأنه طلقني غيابياً”.

اطفال التقصير الضرب المبرح تحرير محضر دعاوى قضائية

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