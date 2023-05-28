الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الإعلام والأزمات الحالية" على طاولة مكتبة مصر الجديدة الثلاثاء

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة

أعلن الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة عن استضافة الجمعية لندوة بعنوان "الإعلام والأزمات الحالية"، في إطار الصالون الثقافى لشهر مايو الجارى، الذى ينظم بالتعاون بين جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى والمنتدى المصرى للإعلام برئاسة اللواء طارق المهدى.

ومن المقرر أن تنفذ الندوة إحدى المنصات الثقافية بجمعية مصر الجديدة، وذلك في الخامسة من مساء بعد غد الثلاثاء، بمشاركة اللواء محمد عبدالواحد الخبير الامنى والعسكرى والدكتور طارق فهمى استاذ العلوم السياسية.

وقال الدكتور نبيل حلمى، إن المنتدى سوف يتناول ما يمر به العالم من أزمات على كافة المستويات المحلية والعالمية وأصبحت عملية إدارة الأزمات إعلاميا تخصصًا له قواعده ونظرياته وأسسه وآلياته واستراتيجيته ، وكيف اصبح إعلام الأزمات "إعلام المواجهة  محط اهتمام القيادة العليا فى أغلب دول العالم.

وكانت مكتبة مصر الجديدة استضافت يوم الجمعة الماضي، ندوة بعنوان "مستقبل الذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات" حاضر فيها المهندس زياد عبد التواب مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية، والدكتور محمد حجازى استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، والدكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمي والدكتور محمد الطويل والدكتور وائل بدوي عضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتناولت الندوة إيجابيات وسلبيات مرحلة ما بعد الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في حياة الأفراد والشعوب.

المهندس زياد عبدالتواب خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات، ومساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمى، وهو المقرر الحالي للجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية في المجلس الأعلى للثقافة.

وشغل عبدالتواب منصب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بين عامي 2018 و2019، بعد أن شغل منصب مدير إدارة الاتصالات في المركز بين عامي 2001 و2018، وقد بدأ عمله مهندسًا للاتصالات بالمركز في 1995.

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