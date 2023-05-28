بمشاركة مصرية.. انطلاق فعاليات الملتقى الإعلامي العربي الـ 18 بالكويت

انطلقت فعاليات الملتقى الإعلامي العربي الـ18 صباح اليوم الأحد، بالكويت بمشاركة نخبة من الإعلاميين العرب والمصريين، وذلك بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسه.



ودشن الملتقى أعماله بافتتاح معرض "وسائل الإعلام وتكنولوجيا الاتصال والتطبيقات الإلكترونية"، ويليه الجلسة الأولى بعنوان "مستقبل الإعلام.. إعلام المستقبل"، بمشاركة الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد خطابي، ورئيس تحرير جريدة (عكاظ) السعودية جميل الذيابي، ورئيس تحرير جريدة (الرؤية) العمانية حاتم الطائي، ورئيس تحرير جريدة (الراي) الكويتية وليد الجاسم، وبإدارة وكيل قطاع النشر والصحافة بوزارة الإعلام الكويتية لافي السبيعي.



وتحمل الجلسة الثانية عنوان "شغف النجاح" ويشارك فيها مجموعة من الشباب العرب الذين استطاعوا تغيير النظرة العامة للشهرة من خلال تقديم محتوى متميز.



وتعرض الجلسة الثالثة مجموعة من التجارب لشخصيات عامة في التعامل مع الإعلام وتحمل عنوان "قوة الإعلام وتعدد المصادر" بمشاركة مستشار ملك البحرين نبيل الحمر، ووزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، ورئيس تحرير جريدة (الجزيرة) السعودية خالد المالك، والإعلامية الدكتورة هالة سرحان من مصر، ويدير الجلسة الإعلامي عامر الرجوب من الأردن.



وتشارك في الجلسة الرابعة "ثنائية الإعلام والحياة" الإعلامية مي الخطيب والإعلامي مصطفى الآغا من سوريا ويدير الجلسة الإعلامي رامي رضوان من مصر، أما الجلسة الخامسة بعنوان "قوة الإعلام" يستعرض فيها الدكتور خالد غطاس من لبنان كيفية تقديمه محتوى متميزا ومختلفا كونه مختصا في الطب والكيمياء.



ويشارك كل من عبير الصغير من لبنان وعلي الخالدي من العراق وبسنت نور الدين من مصر في الجلسة السادسة "صناعة المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي" التي تديرها الإعلامية آمال عراب من الجزائر.. فيما تناقش الجلسة السابعة والأخيرة من اليوم الأول للملتقى "مستقبل الإعلام في ظل الذكاء الاصطناعي".



ويلي جلسات اليوم الأول الحفل الرسمي لافتتاح الملتقى في تمام السابعة مساء ويتضمن تكريما للعديد من الإعلاميين العرب، كما تأتي الجلسة الثامنة (تأثير التكنولوجيا في تطور واستدامة المجتمعات) في صباح اليوم الثاني، بينما تناقش الجلسة التاسعة (صناعة المحتوى في الدراما العربية).



أما الجلسة العاشرة فتأتي تحت عنوان "كلمة وصورة".. فيما تأتي الجلسة الـ11 تحت عنوان "ماذا فاتنا في الإعلام العربي"، بمشاركة عدد من وزراء الإعلام العرب السابقين وهم وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف، ووزير الإعلام العماني السابق الدكتور عبد المنعم الحسني، ووزير الإعلام البحريني السابق علي الرميحي، ويدير الحوار الإعلامي السعودي عبدالله المديفر.



ويناقش عدد من أصحاب الشركات السياسات التسويقية وكيفية تمكنهم من تغيير مفاهيم التجارة التقليدية في الجلسة الـ 12 بعنوان (الإعلام واستراتيجيات التسويق)، بينما يشارك في الجلسة الـ 13 "دور الإعلام في التنمية الاقتصادية.. تجارب واقعية) وزير التجارة الكويتي السابق فهد الشريعان.. وتختتم جلسات الملتقى بجلسة شعرية مميزة.