لعدم ارتداء الخوذة.. ضبط 552 مخالفة لقائدى الدراجات النارية

تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة، اليوم الأحد، من ضبط 552 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة بالمحافظات.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أنه تم شن حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

وشددت «الداخلية» على قائدي الدراجات النارية ضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين بما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.